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تونس.. إعلان القائمة الأولية للمترشحين للإنتخابات الرئاسية

2024-08-10 | 14:58
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تونس.. إعلان القائمة الأولية للمترشحين للإنتخابات الرئاسية
تونس.. إعلان القائمة الأولية للمترشحين للإنتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، السبت، القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 6 تشرين الأول.

وذكرت الهيئة أنه تم بشكل مبدئي قبول 17 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية، لكنها قبلت ثلاثة ملفات بصورة نهائية.
وشملت قائمة المترشحين كلا من زهير المغراوي، وقيس سعيد، والعياشي زمال.
وبينت الهيئة أنها دعت 7 مترشحين للتدارك حول وضعية تزكياتهم والإخلالات المسجلة في أجل يومين، وفق ما أوردت وكالة رويترز.
وتجرى الانتخابات الرئاسية في تونس في شهر تشرين الأول المقبل، فيما يشترط للمرشح تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا، أو 10 آلاف ناخب مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية.
كما تشترط الهيئة حصول المرشح على ما يعرف "بالبطاقة عدد 3" وهي وثيقة تثبت السوابق العدلية للشخص وتمنحها وزارة الداخلية.
تونس.. إعلان القائمة الأولية للمترشحين للإنتخابات الرئاسية

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