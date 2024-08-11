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عربي و دولي

ترامب يتوعد إيران بعد تعرّض حملته الإنتخابية للإختراق

2024-08-11 | 01:43
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ترامب يتوعد إيران بعد تعرّض حملته الإنتخابية للإختراق
ترامب يتوعد إيران بعد تعرّض حملته الإنتخابية للإختراق

قال المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب إن شركة مايكروسوفت أبلغته أن أحد مواقع حملته الإلكترونية تعرّض للاختراق من قبل الحكومة الإيرانية، وهو ما نفته إيران.

وأكد ترامب أن "إيران لن تتوقف"، وعزا ذلك إلى ضعف وعدم فعالية الإدارة الأميركية الحالية، ولكنه أكد أن هذا الأمر "لن يستمر طويلا"، حسب قوله.
من جهتها، قالت حملة المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب أمس السبت إنه جرى اختراق بعض اتصالاتها الداخلية، واتهمت الحكومة الإيرانية بالمسؤولية عنها.
وجاء إعلان الحملة بعد أن قال موقع بوليتيكو الإخباري إنه بدأ في تلقي رسائل إلكترونية من حساب مجهول يحتوي على وثائق من داخل حملة ترامب، منها تقرير عن "نقاط الضعف المحتملة" لجي دي فانس المرشح نائبا للرئيس على بطاقة ترامب الانتخابية.
وحمّلت حملة ترامب المسؤولية عن هذا الاختراق لما وصفتها بمصادر أجنبية معادية للولايات المتحدة، مشيرة إلى تقرير أصدرته شركة مايكروسوفت هذا الأسبوع يفيد بأن قراصنة إيرانيين أرسلوا رسالة بريد إلكتروني احتيالية في حزيران الماضي إلى مسؤول رفيع المستوى في حملة رئاسية، دون أن تحدد الشركة عن أي حملة تتحدث.
وأحجم متحدث باسم مايكروسوفت عن تسمية المسؤولين الذين جرى استهدافهم، أو تقديم تفاصيل إضافية بعد نشر التقرير.
من جهته، قال ستيفن تشيونغ المتحدث باسم حملة ترامب في بيان "هذه الوثائق حُصل عليها بصورة مخالفة للقانون من مصادر أجنبية معادية للولايات المتحدة بهدف التدخل في انتخابات 2024 وإثارة الفوضى في أرجاء عمليتنا الديمقراطية".
بالمقابل، قالت ممثلية إيران بالأمم المتحدة في نيويورك إنها تنفي الادعاءات بشأن قرصنة طهران الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي دونالد ترامب.
وشددت على أنه ليس لدى إيران أي غرض أو دافع للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
كما قالت الممثلية الإيرانية ردا على نتائج مايكروسوفت إن قدراتها السيبرانية "دفاعية ومتناسبة مع التهديدات التي تواجهها"، وإنها لا تعتزم شن هجمات سيبرانية.
ترامب يتوعد إيران بعد تعرّض حملته الإنتخابية للإختراق

عربي و دولي

دونالد ترامب

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