قصف "التابعين".. معلومات جديدة عن قنابل إستخدمتها "إسرائيل"

قالت وسائل إعلام أميركية، الأحد، إن "إسرائيل" إستخدمت قنبلة دقيقة التوجيه أميركية الصنع خلال غارتها على مدرسة التابعين في مدينة غزة، التي أسفرت عن إستشهاد أكثر من 100 شخص.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن خبير الأسلحة كريس كوب سميث، قوله إن قنبلة GBU-39 التي تصنعها شركة بوينغ، هي ذخيرة عالية الدقة "مصممة لمهاجمة أهداف مهمة استراتيجيا".

فيما أوضح سميث أن "استخدام أي ذخيرة، حتى بهذا الحجم، من شأنه أن يؤدي دائما إلى مخاطر في منطقة مكتظة بالسكان".

وزعمت "إسرائيل" وفق بيان صدر عن الجيش والشاباك: "تأكيد تصفية 19 مخربا على الأقل ينتمون إلى حماس والجهاد في الغارة التي استهدفت مقر القيادة العسكري داخل مدرسة التابعين".

وذكرت حماس في بيان أن رواية الجيش الإسرائيلية عن مجزرة التابعين في حي الدرج بأنهم عناصر من حماس والجهاد، مضللة وكاذبة، ولا أساس لها من الصحة.

وأوضحت أنه ليس بين الشهداء أي مسلح، مضيفة أنهم مدنيون تم استهدافهم وهم يؤدون صلاة الفجر، حيث تضم القائمة المذكورة أطفالا، وموظفين مدنيين، وأساتذة جامعات، ورجال دين، وغالبيتهم لا علاقة لهم بأي عمل سياسي أو عسكري.