روسيا: الرد لن يطول انتظاره!

وأضافت زاخاروفا، تعليقا على الضربة الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، بالقول: "ندين بشدة هذه الأعمال الإرهابية الوحشية، التي تهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية وقتل وترهيب المدنيين".

وأشارت بالقول: "ليس لدينا شك في أن منظمي ومرتكبي هذه الجرائم، بما في ذلك أمناءهم الأجانب، سيحاسبون عليها وأن الرد القاسي للقوات المسلحة الروسية لن يطول".

وتابعت: "نظام كييف يدرك جيدا أن هذه الأعمال البربرية لا جدوى لها من الناحية العسكرية"، داعية المنظمات الدولية إلى إدانة الهجمات الإرهابية التي يشنها المسلحون الأوكرانيون، وقالت إنها واثقة من أن الصمت المخزي سيكون ردهم الوحيد.