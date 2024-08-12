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عربي و دولي

الدعم السريع يعلن موقفه من التفاوض ويدعو الجيش السوداني للسلام!

2024-08-12 | 11:19
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الدعم السريع يعلن موقفه من التفاوض ويدعو الجيش السوداني للسلام!
الدعم السريع يعلن موقفه من التفاوض ويدعو الجيش السوداني للسلام!

دعا قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، خلال مؤتمر صحفي الاثنين، الجيش السوداني إلى الاستجابة لنداء السلام لرفع المعاناة عن الشعب.

وقال دقلو: "نود أن نعيد التأكيد كذلك بعدم وجود أي حكومة شرعية في السودان بعد انقلاب 25 أكتوبر وحرب 15 نيسان التي بسببها حدث انهيار دستوري كامل بالبلاد".

كما شدد قائد قوات الدعم السريع: "الحرب أشعلها فلول النظام السابق وأجبرنا على خوضها مكرهين".

وقال دقلو إن قوات الدعم السريع "وافقت على العودة للتفاوض دون تردد، وسعينا بصدق لتجنب الحرب وتجنيب البلاد ويلاتها".

وشدد دقلو: "ندعو الطرف الآخر للاستجابة لنداء السلام لرفع معاناة شعبنا.. وقررت تشكيل قوة خاصة لحماية المدنيين تبدأ أعمالها فورا ثم تتوسع تدريجيا".

الدعم السريع يعلن موقفه من التفاوض ويدعو الجيش السوداني للسلام!

عربي و دولي

محمد حمدان دقلو

السودان

حرب السودان

قوات الدعم السريع

الجيش السوداني

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وأضاف أبو عبيدة أن الحادث أسفر أيضاً عن إصابة أسيرتين بجروح خطيرة، وتجري محاولات لإنقاذ حياتهن.

كما أكد الناطق أن حكومة العدو تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الحوادث وما يترتب عليها من ردود فعل تؤثر على حياة الأسرى.

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14:05

أبو عبيدة: مقتل أسير وإصابة أسيرتين برصاص مجندي القسام وتشكيل لجنة تحقيق!

أعلن الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، الأثنين، أن مجندين مكلفين بحراسة أسرى العدو قاموا بإطلاق النار على أسير وقتله على الفور في حادثتين منفصلتين.

وأضاف أبو عبيدة أن الحادث أسفر أيضاً عن إصابة أسيرتين بجروح خطيرة، وتجري محاولات لإنقاذ حياتهن.

كما أكد الناطق أن حكومة العدو تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الحوادث وما يترتب عليها من ردود فعل تؤثر على حياة الأسرى.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في التفاصيل، وسيتم الإعلان عن النتائج لاحقاً.

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