هزة أرضية قرب حماة شعر بها السكان في الأردن ولبنان

ونقلت وكالة رويترز عن مركز رصد الزلازل أن زلزالا بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر ضرب مناطق في الشمال السوري.من جهتها قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن هزة أرضية وقعت في شرق محافظة حماة وشعر بها السكان في عدة محافظات سورية أخرى، وأضافت أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.كما قال مرصد الزلازل الأردني إنه تم تسجيل هزة أرضية ضربت الشمال السوري وتبعد عن العاصمة عمان 350 كيلومترا.وشعر بعض سكان بيروت والمتن، ومناطق عدة في الشمال وصولا الى الهرمل، بهزة أرضية خفيفة الساعة 11 و56 دقيقة قبيل منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء.وخرج سُكان مناطق في شمال لبنان إلى الشوارع، خشية أي انهيار نتيجة الهزات الارتدادية المُحتملة.وشعر السكان في أنحاء سوريا بالزلزال، وقال أشخاص في مدينة أعزاز شمالي البلاد إن الهزة الأرضية أعادت إليهم ذكريات الزلزال المميت الذي وقع العام الماضي وأودى بحياة الآلاف في شمال سوريا وتركيا المجاورة.