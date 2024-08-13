السنوار بعث رسالة للوسطاء تخص المفاوضات.. هذا ما أوردته "وول ستريت جورنال"!

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، بأن "رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، بعث رسالة للوسطاء، أشار فيها إلى أنه إذا كانت إسرائيل جادة بشأن المفاوضات وتريد مشاركة حماس، فيجب عليها أولا وقف عملياتها العسكرية في غزة".

