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عربي و دولي

مفاوضات "الفرصة الأخيرة" تنطلق غداً بالدوحة

2024-08-14 | 11:59
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مفاوضات &quot;الفرصة الأخيرة&quot; تنطلق غداً بالدوحة
مفاوضات "الفرصة الأخيرة" تنطلق غداً بالدوحة

تتوالى التصريحات والمواقف قبل ساعات قليلة من انعقاد جولة جديدة منتظرة من محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة من المقرر عقدها غدا الخميس في العاصمة القطرية الدوحة، ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية هذه الجولة "بلقاء الفرصة الأخيرة لإعادة الأسرى أحياء".

وقالت حركة حماس -اليوم الأربعاء- إنها لن تشارك في جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار، وذلك تأكيدا لموقفها المعلن في رفض خوض مفاوضات جديدة وتمسكها بالورقة التي طرحها الوسطاء.
ونقلت رويترز عن القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري قوله إن "حماس متمسكة بورقة الوسطاء التي قدمت إليها في الثاني من تموز الماضي والتي تستند إلى قرار مجلس الأمن وخطاب (الرئيس الأميركي) جو بايدن، والحركة جاهزة للبدء فورا بالبحث في آليات تنفيذها".
وأضاف "أما الذهاب إلى مفاوضات جديدة فيسمح للاحتلال بفرض شروط جديدة وتوظيف متاهة المفاوضات لارتكاب مزيد من المجازر".
ونقل موقع "أكسيوس" عن مصادر أن حماس أوضحت أن ممثليها لن يشاركوا بمحادثات الخميس، ولكنهم سيكونون على استعداد للقاء الوسطاء بعد ذلك، للحصول على تحديث، ومعرفة إذا كانت "إسرائيل" ستقدم اقتراحا جدّيا وعمليا للصفقة.
وذكر الموقع الأميركي أن مدير الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز يغادر إلى الدوحة اليوم، للمشاركة في اجتماع رباعي غدا في الدوحة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ورئيسي الموساد والمخابرات المصرية.
وقالت الحكومة الإسرائيلية إنها سترسل وفدا إلى محادثات غد الخميس، وسط استمرار الاتهامات والتسريبات التي تكشف عن سعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعرقلة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن عائلات مجندات أسيرات أنهم وصلتهم معلومات تقول إن رئيس الموساد ديفيد برنيع وحده من سيتوجه لمحادثات الدوحة، ورأت العائلات أن عدم إرسال الوفد الإسرائيلي كاملا يعني التخلي عن المختطفين.
ولكن صحيفة "معاريف" أفادت لاحقا بصدور قرار بإيفاد طاقم المفاوضات كاملا يوم غد إلى الدوحة، دون تفاصيل إضافية.
من جانبها، قالت الولايات المتحدة إنها تتوقع أن تمضي المحادثات غير المباشرة قدما كما هو مخطط لها في العاصمة القطرية الدوحة غدا الخميس، وإن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لا يزال ممكنا.







مفاوضات "الفرصة الأخيرة" تنطلق غداً بالدوحة

عربي و دولي

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