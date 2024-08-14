الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

نتنياهو متمسك بشرطين.. وحماس تنتظر "تحديثاً" من الوسطاء

2024-08-14 | 15:09
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
نتنياهو متمسك بشرطين.. وحماس تنتظر &quot;تحديثاً&quot; من الوسطاء
نتنياهو متمسك بشرطين.. وحماس تنتظر "تحديثاً" من الوسطاء

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو متمسك بشرطين قبيل انطلاق مفاوضات تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة غدا الخميس بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى مع حركة حماس التي أكدت رفضها مبدأ التفاوض وفق شروط جديدة.

وأشارت الهيئة الإسرائيلية أن الشرطين التي يتمسك بهما نتنياهو هما البقاء بمحور فيلادلفيا وتفتيش العائدين لشمال قطاع غزة، ولفتت إلى أنه إذا تم الانسحاب من محور فيلادلفيا فستطالب "إسرائيل" بإجراءات تمنع اقتراب حماس من حدود مصر.
وذكرت الهيئة أن ممثلين للموساد والشاباك والجيش الإسرائيلي ناقشوا الترتيبات الأمنية بمحور فيلادلفيا تمهيدا للصفقة.
بالتزامن مع ذلك أعلنت الولايات المتحدة و"إسرائيل" إرسال وفدين إلى قطر للمشاركة في مفاوضات الغد، بينما أعادت حماس تأكيدها على موقفها الرافض للتفاوض وفق شروط ومعطيات جديدة.
وقد قرر نتنياهو إيفاد الفريق الإسرائيلي المفاوض إلى الدوحة غدا، الخميس، بكامل هيئته، من أجل البحث في إنجاز صفقة لتبادل الأسرى، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
ويضم الوفد رئيس الموساد ديفيد برنيع ورئيس الشاباك رونين بار ومسؤول ملف الأسرى والمفقودين بالجيش الاسرائيلي اللواء نيتسان ألون.
وجاء القرار في ختام مشاورات ناقشت أيضا التفويض الممنوح للفريق المفاوض، والذي لا يعرف بعد إن كان تفويضا كاملا أم لا.
وقالت حركة حماس -اليوم الأربعاء- إنها لن تشارك في جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار، وذلك تأكيدا لموقفها المعلن في رفض خوض مفاوضات جديدة وتمسكها بالورقة التي طرحها الوسطاء.
ونقل موقع "أكسيوس" عن مصادر أن حماس أوضحت أن ممثليها لن يشاركوا بمحادثات الخميس، ولكنهم سيكونون على استعداد للقاء الوسطاء بعد ذلك، للحصول على تحديث، ومعرفة إذا كانت "إسرائيل" ستقدم اقتراحا جدّيا وعمليا للصفقة.
ونقلت رويترز عن القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري قوله إن "حماس متمسكة بورقة الوسطاء التي قدمت إليها في الثاني من تموز الماضي والتي تستند إلى قرار مجلس الأمن وخطاب (الرئيس الأميركي) جو بايدن، والحركة جاهزة للبدء فورا بالبحث في آليات تنفيذها".
وأضاف "أما الذهاب إلى مفاوضات جديدة فيسمح للاحتلال بفرض شروط جديدة وتوظيف متاهة المفاوضات لارتكاب مزيد من المجازر"، وفق تعبيره.
وقبل أيام، دعا قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر كلا من حماس و"إسرائيل" إلى الاجتماع لإجراء مفاوضات في 15 آب، إما في القاهرة أو الدوحة لوضع اللمسات النهائية على اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين.
وأكدت الولايات المتحدة أنها تتوقع أن تمضي المحادثات غير المباشرة قدما كما هو مخطط لها في الدوحة غدا الخميس، وأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لا يزال ممكنا.
وذكر أكسيوس أن مدير الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز يغادر إلى الدوحة اليوم، للمشاركة في اجتماع رباعي غدا في الدوحة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ورئيسي الموساد والمخابرات المصرية.
ونقلت وريترز عن مصدر وصفته بالمطلع بأن إن بيرنز سيرافقه بريت ماكجورك منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وأفريقيا.
وقالت الخارجية الأميركية مساء اليوم الأربعاء "نحن على علم بتعليقات حماس بشأن عدم حضور المفاوضات"، إلا أنها استدركت أن "شركاءنا القطريين أخبرونا أنه سيكون هناك تمثيل للحركة".
ولفتت الخارجية إلى أنها تتوقع أن تتقدم المحادثات وعلى جميع المفاوضين العودة إلى الطاولة وإتمام الاتفاق، وفق تعبيرها.
وفي سياق الاتصالات التي تجريها الولايات المتحدة، بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، مع قطر ومصر سبل التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار على قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اتصالين هاتفين منفصلين أجراهما بلينكن مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عشية استئناف مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
وذكر موقع "أكسيوس" في وقت سابق أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أرجأ زيارة إلى الشرق الأوسط كان من المتوقع أن تبدأ أمس الثلاثاء.
نتنياهو متمسك بشرطين.. وحماس تنتظر "تحديثاً" من الوسطاء

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

حماس

غزة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الاحتلال يعترف باصابة 10056 جنديا منذ بداية الحرب
قسم إعادة تأهيل الجنود بوزارة الحرب الإسرائيلية: كل شهر يصلنا أكثر من 1000 مصاب من الجنود جراء الحرب

اقرأ ايضا في عربي و دولي

غوغل: قراصنة الكترونيون إيرانيون يستهدفون حملتي هاريس وترامب
03:43

غوغل: قراصنة الكترونيون إيرانيون يستهدفون حملتي هاريس وترامب

كشفت شركة غوغل أن "قراصنة مدعومين من إيران" يستهدفون الحملتين الانتخابيتين للمرشحة الديموقراطية للرئاسة الأميركية كامالا هاريس وخصمها الجمهوري دونالد ترامب.

03:43

غوغل: قراصنة الكترونيون إيرانيون يستهدفون حملتي هاريس وترامب

كشفت شركة غوغل أن "قراصنة مدعومين من إيران" يستهدفون الحملتين الانتخابيتين للمرشحة الديموقراطية للرئاسة الأميركية كامالا هاريس وخصمها الجمهوري دونالد ترامب.

وسط تراجع المبيعات وتأثير المقاطعة ... استقالة الرئيس التنفيذي لـ"ستاربكس"
03:37

وسط تراجع المبيعات وتأثير المقاطعة ... استقالة الرئيس التنفيذي لـ"ستاربكس"

أعلنت شركة ستاربكس عن استقالة الرئيس التنفيذي لاكسمان ناراسيمهان بعد عام واحد فقط من توليه المنصب .


03:37

وسط تراجع المبيعات وتأثير المقاطعة ... استقالة الرئيس التنفيذي لـ"ستاربكس"

أعلنت شركة ستاربكس عن استقالة الرئيس التنفيذي لاكسمان ناراسيمهان بعد عام واحد فقط من توليه المنصب .


يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024