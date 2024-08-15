أسامة حمدان ينفي ما تم تداوله عن السنوار!

نفى القيادي في حركة حماس أسامة حمدان ما تروج له بعض وسائل الإعلام عن صعوبة التواصل مع قيادة الحركة وعلى رأسها الأخ المجاهد رئيس الحركة يحيى السنوار.