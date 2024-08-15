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عربي و دولي

أسامة حمدان ينفي ما تم تداوله عن السنوار!

2024-08-15 | 06:55
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أسامة حمدان ينفي ما تم تداوله عن السنوار!
أسامة حمدان ينفي ما تم تداوله عن السنوار!

نفى القيادي في حركة حماس أسامة حمدان ما تروج له بعض وسائل الإعلام عن صعوبة التواصل مع قيادة الحركة وعلى رأسها الأخ المجاهد رئيس الحركة يحيى السنوار.

وقال حمدان اليوم الخميس: "ذكرت في تصريحاتي التي صدرت عني أمس أنه "بحكم طبيعة المعركة والعدوان الصهيوني هناك بعض الصعوبات، ولكن التواصل دائم ويحقق المصالح المرجوة وإدارة الحركة تتم على نحو جيد".

وذكر القيادي حمدان أن "قيادة الحركة تتابع مع الأخ المجاهد أبو إبراهيم السنوار عملية استكمال ترتيبات العمل القيادي، والأمور تسير بطريقة سلسة، وربما تأخذ بعض الوقت للضرورات الأمنية".
أسامة حمدان ينفي ما تم تداوله عن السنوار!

عربي و دولي

أسامة حمدان

يحيى السنوار

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