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عربي و دولي

الدفاعات الجوية الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي على العاصمة

2024-08-18 | 02:15
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الدفاعات الجوية الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي على العاصمة
الدفاعات الجوية الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي على العاصمة

أعلنت السلطات الأوكرانية الأحد أنها أحبطت هجوما يستهدف كييف شنّته روسيا باستخدام صواريخ بالستية، من دون أن تشير الى وقوع إصابات أو أضرار.

وقالت الإدارة المدنية للعاصمة الأوكرانية عبر تلغرام "في وقت مبكر صباحا، قرابة الساعة 05,00 (02,00 ت غ)، استخدم العدو أسلحة بالستية لشنّ هجوم بالصواريخ على كييف".
وأضافت أنه "من المرجح" أن تكون هذه الأسلحة "صواريخ كورية شمالية من طراز كاي أن-23"، مشيرة الى أنه تمّ اعتراض الصواريخ لدى اقترابها من العاصمة والحؤول دون بلوغها أهدافها.
وأشارت سلطات كييف الى أنه تزامنا مع الهجوم الصاروخي، أطلقت موسكو طائرات مسيّرة نحو المدينة "دمّرتها" جميعها الدفاعات الجوية خارج العاصمة.
وأكدت السلطات المحلية أنه "لم يتمّ تسجيل أي أضرار في كييف، ولم يتمّ تلقي أي معلومات بخصوص سقوط ضحايا". 
الدفاعات الجوية الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي على العاصمة

عربي و دولي

أوكرانيا

روسيا

كييف

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