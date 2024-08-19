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عربي و دولي

فيديو.. إصطدام "خطير" في بحر الصين الجنوبي

2024-08-19 | 02:12
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فيديو.. إصطدام &quot;خطير&quot; في بحر الصين الجنوبي
فيديو.. إصطدام "خطير" في بحر الصين الجنوبي

قال خفر السواحل الصيني في بيانات، الإثنين، إن سفينة فلبينية تجاهلت تحذيراته المتكررة "اصطدمت عمدا" بسفينة صينية بطريقة "غير مهنية وخطيرة".

وأظهر مقطع مصور ليلي قصير للحادث منشور على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لخفر السواحل الصيني أن الحادث وقع حوالي الساعة 3:24 صباح الإثنين (19:24 بتوقيت غرينتش يوم الأحد)، ووصف السفينة الصينية بأنها سفينة تابعة لخفر السواحل.
 
وفي أحد البيانات، قالت قوات الأمن البحري الصينية إن نفس السفينة الفلبينية دخلت المياه القريبة من جزر سكند توماس شول بعد منعها من دخول مياه جزر سابينا.
وقال المتحدث باسم خفر السواحل الصيني جان يو إن سفينتين تابعتين لخفر السواحل الفلبيني "دخلتا بشكل غير قانوني" إلى المياه المجاورة لجزر سابينا دون إذن في الساعات الأولى من صباح الإثنين.
وأضاف: "تسببت الفلبين مرارا وتكرارا في استفزاز وإثارة المشاكل، وانتهكت الترتيبات المؤقتة بين الصين والفلبين".
وذكر خفر السواحل الصيني أنه اتخذ إجراءات مراقبة ضد السفن الفلبينية وفقا للقانون في الحوادث التي وقعت في وقت مبكر من الإثنين، وطالب الفلبين "بالتوقف فورا عن الانتهاك والاستفزاز" أو "تحمل كل العواقب".
ولم يستجب متحدث باسم خفر السواحل الفلبيني على الفور لطلب التعليق.
لكن جوناثان مالايا، المتحدث باسم مجلس الأمن الفلبيني قال الإثنين إن تحركات الفلبين للتأكيد على حقوقها في بحر الصين الجنوبي ليست استفزازية.
 
فيديو.. إصطدام "خطير" في بحر الصين الجنوبي

عربي و دولي

بحر الصين الجنوبي

الصين

الفلبين

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وأكدت الكتائب في بيانها أن العمليات الاستشهادية في الداخل المحتل ستظل جزءاً من استراتيجيتها طالما استمرت مجازر الاحتلال وعمليات تهجير المدنيين، فضلاً عن استمرار سياسة الاغتيالات. وأضاف البيان أن هذه العمليات تأتي في إطار الرد على الاعتداءات والانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

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