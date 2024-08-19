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عربي و دولي

الشرطة الإسرائيلية: تفجير تل أبيب "عملية عدائية" والمنفّذ من نابلس

2024-08-19 | 02:28
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الشرطة الإسرائيلية: تفجير تل أبيب &quot;عملية عدائية&quot; والمنفّذ من نابلس
الشرطة الإسرائيلية: تفجير تل أبيب "عملية عدائية" والمنفّذ من نابلس

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن التفجير الذي حدث مساء أمس الأحد في تل أبيب "عملية عدائية"، وأن المنفّذ وصل كما يبدو من منطقة نابلس في الضفة الغربية.

وأضاف بيان للشرطة الإسرائيلية أن "ما حدث أمس في تل أبيب صعب وخطير، والتحقيقات مستمرة من الشاباك (الأمن الداخلي) والشرطة".
وأضاف البيان أن "هجوم تل أبيب إرهابي بنسبة 99%، وحدثت معجزة كبيرة بأنه لم ينته بعشرات القتلى".
وقالت الشرطة الإسرائيلية والشاباك إن تفجير تل أبيب "عملية هجومية استخدمت فيها عبوة شديدة الانفجار"، ودعيا "إلى اليقظة والحذر والتبليغ عن أي شخص أو جسم مشبوه".
ورفعت الشرطة الإسرائيلية والشاباك حالة التأهب في منطقة تل أبيب الكبرى، موازاة مع قيام الشرطة الإسرائيلية بإجراء عمليات تمشيط واسعة.
من جهتها، ذكرت وكالة البث الإسرائيلية أنه "قُتل مساء أمس الأحد رجل في الخمسين من العمر، لا يزال مجهول الهوية، جراء انفجار عبوة ناسفة في تل أبيب، وأصيب أحد المارة (33 عاما) بجروح متوسطة".
وتابعت "تم رصد المشتبه به الذي يحمل عبوة ناسفة شديدة الانفجار في حقيبة على ظهره فانفجرت مساء أمس في تل أبيب، وذلك أثناء سيره في شارع هاليحي، فيما تشتبه قوى الأمن أن الهجوم فشل بسبب "حادث عمل".
وقال قائد شرطة لواء تل أبيب بيرتس عمار في تصريح صحفي من مكان وقوع الانفجار إن القتيل في تفجير الشاحنة كان يحمل عبوة ناسفة، وحالة جثته تحول دون التعرف عليه.
 
الشرطة الإسرائيلية: تفجير تل أبيب "عملية عدائية" والمنفّذ من نابلس

عربي و دولي

تل أبيب

الشرطة الإسرائيلية

إسرائيل

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تعلن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وبالتعاون مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تنفيذ عملية استشهادية في مدينة تل أبيب مساء يوم الأحد الموافق [تاريخ العملية].

وأكدت الكتائب في بيانها أن العمليات الاستشهادية في الداخل المحتل ستظل جزءاً من استراتيجيتها طالما استمرت مجازر الاحتلال وعمليات تهجير المدنيين، فضلاً عن استمرار سياسة الاغتيالات. وأضاف البيان أن هذه العمليات تأتي في إطار الرد على الاعتداءات والانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

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