الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

العراق يرد على شائعات توقف تزويد لبنان بالوقود!

2024-08-19 | 08:53
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
العراق يرد على شائعات توقف تزويد لبنان بالوقود!
العراق يرد على شائعات توقف تزويد لبنان بالوقود!

ردت الحكومة العراقية، اليوم الإثنين، على أنباء بشأن توقف العراق عن تزويد لبنان بالوقود، بعد انقطاع التيار الكهربائي في البلاد منذ يوم السبت الماضي.

ونفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، اليوم الاثنين، تلك الشائعات، مشيرا إلى أن التأخير حدث لأسباب فنية ولوجستية، تتعلق بالنقل والشحن.

وقال العوادي في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع): "العراق ملتزم بالاتفاق الذي وقع بين بغداد وبيروت، والأهم والأصدق هو الالتزام الأخوي والقومي والإنساني من الحكومة العراقية والشعب العراقي تجاه أشقائنا في لبنان في الأوقات العصيبة الحالية".

وتابع مؤكدا ان "الشحنة الجديدة من الوقود سيتم تحميلها خلال الأيام القادمة".

في سياق متصل، وجّه رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، كتابا إلى رئيس هيئة التفتيش المركزي، يطالبه فيه بإجراء تحقيق فوري بشأن موضوع الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي في عموم البلاد.

العراق يرد على شائعات توقف تزويد لبنان بالوقود!

محليات

عربي و دولي

العراق

الوقود

لبنان

أزمة الوقود

كهرباء لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
دوّي انفجار في تل أبيب.. سببه يثير الدهشة!
أنباء عن دوّي انفجار في تل أبيب لليوم الثاني على التوالي

اقرأ ايضا في عربي و دولي

نتنياهو يدرس طلب الرئيس الفلسطيني
11:13

نتنياهو يدرس طلب الرئيس الفلسطيني

أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي بأن السلطة الفلسطينية قد أرسلت خطابًا إلى مكتب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تطلب فيه من إسرائيل تسهيل زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى قطاع غزة.

وأوضح الموقع أن نتنياهو يدرس حاليًا طلب السلطة الفلسطينية ويعتزم اتخاذ قرار بشأنه قريبًا.

11:13

نتنياهو يدرس طلب الرئيس الفلسطيني

أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي بأن السلطة الفلسطينية قد أرسلت خطابًا إلى مكتب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تطلب فيه من إسرائيل تسهيل زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى قطاع غزة.

وأوضح الموقع أن نتنياهو يدرس حاليًا طلب السلطة الفلسطينية ويعتزم اتخاذ قرار بشأنه قريبًا.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024