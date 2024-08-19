العراق يرد على شائعات توقف تزويد لبنان بالوقود!

ونفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، اليوم الاثنين، تلك الشائعات، مشيرا إلى أن التأخير حدث لأسباب فنية ولوجستية، تتعلق بالنقل والشحن.

وقال العوادي في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع): "العراق ملتزم بالاتفاق الذي وقع بين بغداد وبيروت، والأهم والأصدق هو الالتزام الأخوي والقومي والإنساني من الحكومة العراقية والشعب العراقي تجاه أشقائنا في لبنان في الأوقات العصيبة الحالية".

وتابع مؤكدا ان "الشحنة الجديدة من الوقود سيتم تحميلها خلال الأيام القادمة".

في سياق متصل، وجّه رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، كتابا إلى رئيس هيئة التفتيش المركزي، يطالبه فيه بإجراء تحقيق فوري بشأن موضوع الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي في عموم البلاد.