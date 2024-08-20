​ "لن ننسحب من محوري فيلادلفيا ونتساريم بأي شكل من الأشكال رغم الضغوط الشديدة".. هذا ما قاله نتنياهو! ​

أفاد موقع واللا نقلا عن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأننا "لن ننسحب من محوري فيلادلفيا ونتساريم بأي شكل من الأشكال رغم الضغوط الشديدة".