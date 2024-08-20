الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

​ "لن ننسحب من محوري فيلادلفيا ونتساريم بأي شكل من الأشكال رغم الضغوط الشديدة".. هذا ما قاله نتنياهو! ​

2024-08-20 | 07:54
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
​ &quot;لن ننسحب من محوري فيلادلفيا ونتساريم بأي شكل من الأشكال رغم الضغوط الشديدة&quot;.. هذا ما قاله نتنياهو! ​
​ "لن ننسحب من محوري فيلادلفيا ونتساريم بأي شكل من الأشكال رغم الضغوط الشديدة".. هذا ما قاله نتنياهو! ​

أفاد موقع واللا نقلا عن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأننا "لن ننسحب من محوري فيلادلفيا ونتساريم بأي شكل من الأشكال رغم الضغوط الشديدة".

وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ نتنياهو "متمسك بشرطَين هما البقاء بمحور فيلادلفيا وتفتيش العائدين لشمال قطاع غزة"، وذلك في إشارة إلى اتمام الاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع حركة "حماس".

وذكرت هيئة البث أنّ "ممثلين للموساد والشاباك والجيش ناقشوا الترتيبات الأمنية بمحور فيلادلفيا تمهيدًا للصفقة"، مضيفة "إن تم الانسحاب من محور فيلادلفيا فستطالب إسرائيل بإجراءات تمنع اقتراب حماس من حدود مصر".
 
 
 
 
​ "لن ننسحب من محوري فيلادلفيا ونتساريم بأي شكل من الأشكال رغم الضغوط الشديدة".. هذا ما قاله نتنياهو! ​

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

اسرائيل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"المقاومة الفلسطينية" لـ "حزب الله": لقد أخطأ العدو في تقديراته وحساباته ونحن متيقنون من أنكم ستؤدون مهمتكم بكل جدارة
الحرس الثوري الإيراني: ردنا قد لا يشبه العمليات العسكرية السابقة وسيناريوهات الرد ليست متشابهة

اقرأ ايضا في عربي و دولي

محذراً من توسّعها إقليمياً... السيسي: لانهاء الحرب في غزة
11:05

محذراً من توسّعها إقليمياً... السيسي: لانهاء الحرب في غزة

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة بين "اسرائيل" وحركة حماس، محذرا من "خطورة" اتساع نطاق الصراع إقليميا.

11:05

محذراً من توسّعها إقليمياً... السيسي: لانهاء الحرب في غزة

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة بين "اسرائيل" وحركة حماس، محذرا من "خطورة" اتساع نطاق الصراع إقليميا.

"المقاومة الفلسطينية" لـ "حزب الله": لقد أخطأ العدو في تقديراته وحساباته ونحن متيقنون من أنكم ستؤدون مهمتكم بكل جدارة
08:18

"المقاومة الفلسطينية" لـ "حزب الله": لقد أخطأ العدو في تقديراته وحساباته ونحن متيقنون من أنكم ستؤدون مهمتكم بكل جدارة

تقدمت المقاومة الفلسطينية، برسالة، للمقاومة الاسلامية في لبنان، وجاء في نص الرسالة:

08:18

"المقاومة الفلسطينية" لـ "حزب الله": لقد أخطأ العدو في تقديراته وحساباته ونحن متيقنون من أنكم ستؤدون مهمتكم بكل جدارة

تقدمت المقاومة الفلسطينية، برسالة، للمقاومة الاسلامية في لبنان، وجاء في نص الرسالة:

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024