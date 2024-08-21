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عربي و دولي

نتنياهو: إسرائيل مستعدة لأي سيناريو

2024-08-21 | 16:22
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نتنياهو: إسرائيل مستعدة لأي سيناريو
نتنياهو: إسرائيل مستعدة لأي سيناريو

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان اسرائيل مستعدة لأي سيناريو.


وقال نتنياهو أثناء زيارته قاعدة "رمات دافيد" الجوية شمالي إسرائيل، قرب الحدود مع لبنان: "أنا هنا لأراقب عن كثب استعداداتنا ضد التهديدات القريبة والبعيدة. نحن مستعدون لأي سيناريو، سواء في الدفاع أو الهجوم".
وتابع: "القوات الجوية قبضتنا الحديدية التي تعرف كيف تضرب الخاصرة الرخوة لأعدائنا. يقوم الطاقم الأرضي والطيارون والقادة هنا بعمل بطولي. أثبتوا ذلك مرارا وتكرارا، وإذا اضطررنا إلى ذلك فسنثبت ذلك مرارا وتكرارا".
وخلال جولته، اجتمع نتنياهو مع كبار المسؤولين في سلاح الجو الإسرائيلي، ومن بينهم رئيس أركان سلاح الجو عمر تيشلر، وقائد منظومة الدفاع الجوي جلعاد بيران، واستمع إلى عرض شامل لجاهزية القوات الجوية، وفقا لبيان رسمي.
 
نتنياهو: إسرائيل مستعدة لأي سيناريو

عربي و دولي

نتنياهو

إسرائيل

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