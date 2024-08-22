الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

"شرف حياتي".. تيم والز يقبل رسمياً ترشيحه لمنصب نائب الرئيس

2024-08-22 | 01:46
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;شرف حياتي&quot;.. تيم والز يقبل رسمياً ترشيحه لمنصب نائب الرئيس
"شرف حياتي".. تيم والز يقبل رسمياً ترشيحه لمنصب نائب الرئيس

أعلن تيم والز في خطاب رئيسي ألقاه، الأربعاء، أمام مؤتمر الحزب الديمقراطي في شيكاغو قبوله رسمياً ترشيح الحزب له لمنصب نائب الرئيسة، معتبراً خوضه الانتخابات إلى جانب كامالا هاريس المرشحة لمنصب الرئيسة "شرف حياتي".

وقال والز "إنه لشرف حياتي أن أقبل ترشيحكم لي لمنصب نائب رئيسة الولايات المتحدة. نحن جميعاً هنا الليلة لسبب جميل وبسيط، نحن نحب هذا البلد".
كما شكر المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة كامالا هاريس لدعوته إلى الترشح وشكر الرئيس الأميركي جو بايدن على "4 سنوات من القيادة القوية والتاريخية".
قال تيم والز في كلمته "لن نعود إلى الوراء وأفضل ما يمكن تقديمه للشعب الأميركي يبدأ بمرشحتنا كامالا هاريس".
وفي خطابه، حدد تيم والز، ما يمكن للأميركيين أن يتوقعوه من رئاسة هاريس، مشيرا إلى أنها ستخفض الضرائب على الطبقة المتوسطة و"تواجه شركات الأدوية الكبرى".
وعشية الخطاب الرئيسي الذي ستلقيه هاريس اليوم الخميس وتعلن فيه رسمياً قبولها ترشيح الحزب لها لمنصب رئيسة الولايات المتحدة، اعتلى والز، المدرّس السابق والعنصر السابق في الحرس الوطني، المنصة ليسرد قصة حياته في خطاب ركّز فيه على حماية حريات الأميركيين وبناء مستقبلهم.
وعاد والز (60 عاماً) بالذاكرة إلى طفولته في بلدة صغيرة بولاية نبراسكا، حيث "نتعلم كيفية الاعتناء ببعضنا البعض"، لينتقل منها إلى مسيرته كمدّرب لكرة القدم الأميركية، مروراً بالصعوبات التي واجهها مع زوجته في إنجاب طفل.
وحاكم ولاية مينيسوتا الذي كان حتى الأمس القريب شبه مجهول لعامة الأميركيين أضفى نكهة ريفية من الغرب الأوسط على حملة هاريس في مواجهة دونالد ترامب.
وقبل والز، كان الرئيس الأسبق بيل كلينتون أبرز المتحدّثين في اليوم الثالث من المؤتمر الحزبي، وقد أسعد الحشد بظهوره الثاني عشر في المؤتمر.
وأكّد كلينتون في خطابه أنّ هاريس "نجحت" باختيار والز نائباً لها، ووصف هاريس ووالز بأنهما "قائدان لكل منهما قصة حياة أميركية خالصة ولكن غير مرجّحة: هذا الأمر لا يمكن أن يحدث إلا هنا".
وأضاف "إذا صوتم لهذا الفريق، وإذا تمكنتم من انتخابهم، وسمحتم لهم بأن يضفوا هذه النسمة من الهواء النقي، فسوف تفخرون بذلك ما حييتم".

"شرف حياتي".. تيم والز يقبل رسمياً ترشيحه لمنصب نائب الرئيس

عربي و دولي

تيم والز

أميركا

الإنتخابات الأميركية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد هجوم أوكراني.. حريق بمنشأة عسكرية في منطقة فولغوغراد الروسية
القناة 14 الإسرائيلية: الجيش يشن غارات على 10 مناطق في عمق وجنوبي لبنان

اقرأ ايضا في عربي و دولي

الجنرال إسحاق بريك: "إسرائيل" ستنهار في هذه الحالة
02:19

الجنرال إسحاق بريك: "إسرائيل" ستنهار في هذه الحالة

حذر الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك في مقال نشره بصحيفة "هآرتس"، من أن "إسرائيل" ستنهار في غضون عام واحد إذا استمرت حرب الاستنزاف ضد حركة حماس وحزب الله.

02:19

الجنرال إسحاق بريك: "إسرائيل" ستنهار في هذه الحالة

حذر الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك في مقال نشره بصحيفة "هآرتس"، من أن "إسرائيل" ستنهار في غضون عام واحد إذا استمرت حرب الاستنزاف ضد حركة حماس وحزب الله.

بعد هجوم أوكراني.. حريق بمنشأة عسكرية في منطقة فولغوغراد الروسية
01:54

بعد هجوم أوكراني.. حريق بمنشأة عسكرية في منطقة فولغوغراد الروسية

فيما تستمر الحرب الروسية الأوكرانية، قال أندريه بوتشاروف حاكم منطقة فولغوغراد بجنوب روسيا، اليوم الخميس، إن حريقا اندلع في منشأة عسكرية بالمنطقة بعد سقوط طائرة أوكرانية مسيرة عليها.

01:54

بعد هجوم أوكراني.. حريق بمنشأة عسكرية في منطقة فولغوغراد الروسية

فيما تستمر الحرب الروسية الأوكرانية، قال أندريه بوتشاروف حاكم منطقة فولغوغراد بجنوب روسيا، اليوم الخميس، إن حريقا اندلع في منشأة عسكرية بالمنطقة بعد سقوط طائرة أوكرانية مسيرة عليها.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024