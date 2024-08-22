عباس يصدر مرسوماً رئاسياً.. ماذا في تفاصيله؟

ونص المرسوم، الذي تلقت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نسخة منه، على "البدء بإجراء الترتيبات اللازمة لتوجه رئيس الدولة وأعضاء القيادة الفلسطينية إلى غزة".

وأشار إلى أن الهدف من ذلك "وقف العدوان المتواصل على المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، والانسحاب الكامل والفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد على أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على أراضي الدولة كاملة، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية".

وكان الرئيس عباس قد أعلن عزمه الذهاب إلى قطاع غزة برفقة أعضاء القيادة الفلسطينية، خلال كلمة له أمام مجلس الأمة التركي الأسبوع الماضي.

وبحسب المرسوم، تهدف الخطوة إلى "استعادة الوحدة الوطنية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتمكين الحكومة من تولي مهامها بشكل فعال في جميع أراضي الدولة الفلسطينية لاسيما في مجالي الإغاثة والإعمار".

وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى "إطلاق عملية سياسية تبدأ بحصول فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وتنفيذ حل الدولتين طبقا لقرارات الشرعية الدولية والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل العليا، بما ينهي الاحتلال عن أراضي دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 بما فيها القدس الشرقية".

وبحسب المرسوم، فإن اللجنة التحضيرية سوف تعمل على متابعة الترتيبات للتوجه إلى المحافظات الجنوبية مع الجهات الدولية والإقليمية، فضلا عن إجراء حوار وطني مع جميع الأطراف للوصول إلى تصور وطني حول جميع المسائل الهامة ذات العلاقة، والتحرك السياسي والدبلوماسي والقانوني وحشد الطاقات على المستويات العربية والإسلامية والدولية كافة من أجل تنفيذ الخطة التي أقرتها منظمة التحرير الفلسطينية، وإطلاق حملة إعلامية وحوار مجتمعي لحشد طاقات الشعب لإسناد ودعم هذه الخطة، ووضع الآليات والخطوات الملموسة باتجاه تجسيد دولة فلسطين والإعلان الدستوري والمجلس الانتقالي.