ذعر في منزل نجل نتنياهو في ميامي.. ما القصة؟

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، الخميس، أن يائير نتنياهو لم يكن موجودا في المبنى أثناء الحادث، مشيرة إلى أنه عاد إلى منزله مساء الأربعاء.

ووفقا لتقرير قناة "12" الإسرائيلية، قال أحد سكان المبنى إنه تم سحب إنذار الحريق في وقت سابق من ذلك اليوم، مرجحا وجود علاقة بين الحادثين.

وتلقت إدارة المبنى وقسم الشرطة رسالة تطلب من السكان البقاء في شققهم وعدم الاقتراب من النوافذ. وبعد حوالي 3 ساعات، تم إبلاغهم بأن الإغلاق انتهى، وأنه يمكنهم مغادرة شققهم بأمان.

تسبب الحادث في انتشار شائعات بين سكان المبنى عبر مجموعة واتساب، حيث اعتقد البعض أن الجسم المشبوه قد يكون قنبلة، بينما اعتبر آخرون أن الإجراء كان روتينيا وأن ردود الفعل كانت مبالغا فيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الذعر نجم عن وجود العديد من الإسرائيليين في المبنى، بالإضافة إلى إقامة يائير نتنياهو هناك، مما زاد من حساسية الوضع.

وأضاف أحد السكان أن العديد من الناس فضلوا عدم مناقشة تفاصيل الحادث خشية خرق العقود، مشيرا إلى أن يائير بدا قلقا للغاية من الموقف.