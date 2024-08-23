"خططوا لهجمات إرهابية".. إيران تعتقل 14 شخصاً

أعلنت إيران الجمعة، القبض على 14 شخصا قالت إنهم ينتمون لتنظيم "داعش" كانوا يخططون لتنفيذ هجمات في البلاد.

وقالت وزارة الأمن الإيرانية في بيان إنه "تم التعرف على 14 عنصرا من العناصر.. المعروفة باسم داعش خراسان".

ولم يتم الإعلان عن جنسيات الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم، لكن تمت الإشارة إلى القبض عليهم في محافظات طهران والبرز (شمال) وفارس (جنوب) وخوزستان (جنوب غرب).

وأوضح البيان أن "المتهمين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية خلال الأيام القليلة الماضية بهدف تنفيذ عمليات إرهابية".