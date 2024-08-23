فيضانات كارثية في بنغلاديش وإتهامات للهند بتدبير "عدوان المياه"

عاثت الفيضانات خرابا في بنغلاديش اليوم الجمعة وارتفع عدد ضحاياها إلى 13 قتيلا إضافة إلى ملايين المتضررين، في حين اتهم بعض الساسة الهند بتدبير الأزمة من خلال توجيه مسار مياه السدود نحو بنغلاديش.

وقال المتطوع في جهود الإغاثة زاهد حسين بويا (35 عاما): "الوضع كارثي هنا، نحاول إنقاذ أكبر عدد ممكن من الناس".

وأعلنت الوزارة المكلفة بإدارة الكوارث في بنغلاديش في آخر تحديث أن حصيلة الوفيات البالغة 13 تشمل ضحايا في مدن على امتداد الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد.

وتشمل تلك المدن شيتاغونغ الساحلية وكوكس بازار التي تؤوي نحو مليون من اللاجئين الروهينغا من ميانمار المجاورة.

وتعرضت مناطق شرق العاصمة دكا لأضرار من بينها مدينة كوميلا القريبة من الحدود مع ولاية تريبورا في الهند.

ونُقل قرابة 190 ألف شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة، بحسب بيان الوزارة، في حين تضرر في المجمل 4.5 ملايين شخص بدرجات متفاوتة.

يذكر أن بنغلاديش التي يبلغ تعداد سكانها 170 مليون نسمة تمر عبرها مئات الأنهر وشهدت فيضانات متكررة في العقود الأخيرة.

وتتسبب الأمطار الموسمية في دمار واسع كل عام، لكن التغير المناخي يؤثر على أنماط الطقس ويزيد وتيرة الأحوال الجوية القصوى.

وكان آصف محمود أحد قادة الاحتجاجات التي أطاحت بحسينة قد اتهم الهند في وقت سابق بـ"التسبب بفيضان" بإطلاق المياه عمدا من سدودها.

ورفضت وزارة الخارجية الهندية الاتهام، وقالت إن منطقة تجميع المياه لديها شهدت هذا الأسبوع "أكثر الأمطار غزارة هذا العام" مضيفة أن تدفق المياه إلى مجرى النهر سببه "انطلاق (الماء) تلقائيا".

ورغم ذلك، تجمع مئات الأشخاص في جامعة دكا الجمعة احتجاجا على "عدوان المياه" من قبل الهند، حيث رفعوا لافتة تظهر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مسرورا وهو يشاهد غرقى الفيضانات.

وقال الناشط والشاعر سايكات أمين إن "المياه التي جاءت من الهند جرفت معها كل بهجتنا".

ولم تتوقف الأمطار الغزيرة في ولاية تريبورا الهندية حتى الآن، وهذا أدى لمقتل 32 شخصا على الأقل.





