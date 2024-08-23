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عربي و دولي

إستئناف الدوريات التركية الروسية شمال سوريا

2024-08-23 | 15:14
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إستئناف الدوريات التركية الروسية شمال سوريا
إستئناف الدوريات التركية الروسية شمال سوريا


قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة إن قوات من تركيا وروسيا استأنفت دوريات برية مشتركة في شمال شرق سوريا، بعد توقفها العام الماضي لأسباب أمنية.

وأفاد بيان الوزارة أن الدوريات البرية المشتركة استؤنفت -أمس الخميس- بالمركبات المصفحة في شمال شرق سوريا بمشاركة 4 مركبات و24 فردا.
وأشار البيان إلى أن الدوريات البرية المشتركة في غرب وشرق منطقة نبع السلام، تتم وفق "اتفاق سوتشي" بين البلدين في 22 تشرين الأول 2019.
ولم تعلق الوزارة على الأسباب الأمنية التي تسببت في توقف هذه الدوريات في تشرين الأول الماضي، لكنها قالت إن عددها بلغ 344 دورية منذ 2019.
وقالت وزارة الدفاع التركية إن الدوريات البرية المشتركة ستستمر في المستقبل القريب لتوطيد الاستقرار في شمال شرق سوريا وضمان أمن حدود تركيا وإظهار التعاون التركي الروسي في مكافحة الإرهاب.
 
إستئناف الدوريات التركية الروسية شمال سوريا

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