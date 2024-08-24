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عربي و دولي

قتلى وجرحى في هجوم بسكين في زولينغن الألمانية

2024-08-24 | 01:49
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قتلى وجرحى في هجوم بسكين في زولينغن الألمانية
قتلى وجرحى في هجوم بسكين في زولينغن الألمانية

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة آخرون بجروح خطرة جراء هجوم بسكين وقع مساء امس خلال مهرجان في زولينغن بغرب ألمانيا حسبما أعلنت الشرطة، مشيرة إلى فرار المشتبه به.

 وتجري حاليا "عملية كبيرة" لمحاولة العثور على المشتبه به، وفق ما قالت متحدثة باسم شرطة دوسلدورف لوكالة الصحافة الفرنسية.

الى ذلك تم "تطويق جزء كبير من المكان" بحسب المتحدثة، بعد الهجوم الذي وقع خلال الاحتفال بالذكرى الـ650 لتأسيس هذه المدينة في شمال الراين وستفاليا.

وانتشرت الشرطة في المكان مدعومة بسيارات طوارئ، وطلبت من الناس تجنب المنطقة، وفقا لمحطة "زي دي إف".

وقال المتحدث باسم الشرطة ألكسندر كريستا لصحيفة بيلد إن "المعتدي طعن الناس بسكين بشكل عشوائي".

 

وقالت متحدثة باسم الشرطة في مدينة دوسلدورف، لوكالة فرانس برس في وقت باكر السبت، إن عملية المطاردة المستمرة للمشتبه به قد امتدت إلى خارج زولينغن، مشيرة إلى وضع عدد من الحواجز على الطرق.

وذكرت المتحدثة أنه لا يوجد حتى الآن أي وصف تفصيلي للمشتبه به، لافتة إلى أن الشرطة تسعى للحصول على معلومات حول الهجوم الذي وقع ليل الجمعة، بما في ذلك أيّ صور ومقاطع فيديو.

وكتب رئيس البلدية تيم-أوليفر كورزباخ على الموقع الإلكتروني للمدينة "الليلة نحن جميعا في حالة صدمة ورعب وحزن شديد في زولينغن"، مضيفا "أردنا جميعا الاحتفال بالذكرى السنوية لمدينتنا معا والآن لدينا قتلى وجرحى نأسف لسقوطهم".

وتابع "ينفطر قلبي لوقوع هجوم في مدينتنا. عيناي تدمعان لدى تفكيري في من فقدناهم.أصلي لجميع من يواصلون النضال من أجل حياتهم".

وشكر كورزباخ خدمات الطوارئ على عملها في مكان الواقعة، مبديا تعاطفه مع من كانوا شاهدين على الهجوم.

وتقع زولينغن التي يزيد عدد سكانها عن 150 ألف نسمة، قرب دوسلدورف شمالي كولونيا.

وكان الناس قد تجمعوا في المدينة مساء الجمعة في اليوم الأول من "مهرجان التنوع" الذي كان مقررا أن يستمر ثلاثة أيام حتى الأحد، وفق ما جاء على الموقع الإلكتروني لهذا الحدث.

وكان مقررا أن يضم المهرجان عروضا موسيقية ومسرحية وعروضا أخرى يشارك فيها كوميديون، وان يصل الحضور الى ما يصل إلى 75 ألف زائر على مدار الأيام الثلاثة، لكن المنظمين أعلنوا أن الاحتفالات في زولينغن ألغِيت بسبب الهجوم.

قتلى وجرحى في هجوم بسكين في زولينغن الألمانية

عربي و دولي

المانيا

هجوم

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