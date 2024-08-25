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عربي و دولي

بيان لحزب الله يعلن بدء "هجوم كبير" في عمق إسرائيل

2024-08-24 | 23:30
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بيان لحزب الله يعلن بدء &quot;هجوم كبير&quot; في عمق إسرائيل
بيان لحزب الله يعلن بدء "هجوم كبير" في عمق إسرائيل

أعلن حزب الله صباح الأحد، بدء هجوم جوي بعدد كبير من المسيّرات نحو العمق الإسرائيلي، في أعقاب إعلان العدو الإسرائيلي شن هجوم استباقي كبير في لبنان.

وصدر عن المقاومة الإسلامية – حزب الله البيان التالي:

بيان أولي عن المقاومة الإسلامية في لبنان

‏" إنّا من المجرمين لمنتقمون"‏

في يوم أربعينية الإمام الحسين بن علي عليهما السلام سيد الشهداء وإمام الأحرار ورمز التضحية والإيثار ‏والإباء، وعند فجر هذا اليوم الأحد الواقع في 25 آب 2024 وفي إطار الرد الأولي على العدوان الصهيوني ‏الغاشم على الضاحية الجنوبية لبيروت والذي أدّى إلى استشهاد القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد شكر رحمه ‏الله وعدد من أهلنا الكرام من نساء وأطفال، بدأ مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوماً جوياً بعدد كبير من ‏المسيرات نحو العمق الصهيوني واتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقاً، وبالتزامن مع ‏استهداف مجاهدي المقاومة الإسلامية لعدد من مواقع وثكنات العدو ومنصات القبة الحديدية في شمال ‏فلسطين المحتلة بعدد كبير من الصواريخ.‏

هذه العمليات العسكرية ستأخذ بعض الوقت للإنتهاء منها وبعد ذلك سيصدر بيان تفصيلي حول مجرياتها ‏وأهدافها إن شاء الله تعالى.‏

إن المقاومة الإسلامية في لبنان الآن وفي هذه اللحظات هي في أعلى جهوزيتها وستقف بقوة وبالمرصاد ‏لأي تجاوز أو اعتداء صهيوني وبالأخص إذا تم المسّ بالمدنيين فسيكون العقاب شديداً وقاسياً جداً.‏ 

بيان لحزب الله يعلن بدء "هجوم كبير" في عمق إسرائيل

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Aljadeed
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