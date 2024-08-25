120 مليون دولار تكاليف "الضربات الإستباقية" الإسرائيلية لحزب الله
قال موقع غلوبس الاقتصادي الإسرائيلي إن ما سماها الضربة الاستباقية التي وجهتها "إسرائيل" فجر اليوم الأحد لحزب الله بلغت تكلفتها حوالي 120 مليون دولار أميركي.
ونقل الموقع عن عن مسؤول كبير في الصناعات الدفاعية الإسرائيلية قوله "تم استخدام حوالي 4000 قنبلة من طراز JDAM كلفة الواحدة 25 ألف دولار".
وقدر المسؤول كلفة تشغيل حوالي 100 طائرة مقاتلة لمدة ست ساعات بـ 18 مليون دولار، وقال إن تشغيل الطائرات المسيرة لمدة 12 ساعة يكلف حوالي 1.08 مليون دولار.