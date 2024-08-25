120 مليون دولار تكاليف "الضربات الإستباقية" الإسرائيلية لحزب الله

قال موقع غلوبس الاقتصادي الإسرائيلي إن ما سماها الضربة الاستباقية التي وجهتها "إسرائيل" فجر اليوم الأحد لحزب الله بلغت تكلفتها حوالي 120 مليون دولار أميركي.