أول تعليق إيراني على رد حزب الله: "محدود ومحسوب"

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن "الكيان الصهيوني قد يحاول إخفاء أو تشويه بعض الحقائق المتعلقة بعملية 'يوم الأربعين' لحزب الله في لبنان، لكنه يعلم جيداً أن الحقائق لن تتغير".



وأكد كنعاني أن "المعادلات الاستراتيجية تغيرت بشكل جذري لصالح المقاومة، وأسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر أصبحت شعاراً فارغاً". واعتبر أن "الجيش الإسرائيلي فقد قدرته الهجومية وقوة الردع الفعالة، وأصبح مضطراً الآن للدفاع عن نفسه ضد الضربات الاستراتيجية".



كما شدد كنعاني على أن "الكيان الصهيوني، رغم الدعم الكامل من مؤيديه، بما في ذلك الولايات المتحدة، فقد قدرته على التنبؤ بتوقيت الهجوم ومكانه، وأن مرور الوقت ليس في صالحه أو لصالح داعميه".



وأكد أن "إسرائيل لم تتمكن من توقع زمان ومكان الهجوم المحدود والمدروس".