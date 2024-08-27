"إسرائيل" تكثّف إقتحاماتها في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين، برصاص مستوطنين في قرية وادي رحال جنوب بيت لحم، فيما واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها لمدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا منازل الفلسطينيين في قرية وادي رحال، وسط إطلاق الرصاص الحي، مما أدى لإصابة 4 أشخاص، استشهد أحدهم لاحقا.

وقد تمكن الهلال الأحمر الفلسطيني من نقل المصابين لمستشفى ثابت ثابت بعد ساعتين من منع المستوطنين وصوله إليهم، حيث وصل مصاب حالته خطيرة للمستشفى قبل أن يُعلن عن استشهاده.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية لحماية المستوطنين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين، مما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

من جهتها، أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم إضرابا عاما وحدادا على روح الشهيد الذي قتله المستوطنون في قرية وادي رحال.

يذكر أن المستوطنين نفذوا خلال النصف الأول من العام الجاري 1334 اعتداء على الفلسطينيين في الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 7 أشخاص، وإصابة العشرات، وخلفت خسائر مادية كبيرة.

وبالتزامن مع هجوم المستوطنين أفاد مراسل "الجزيرة" بأن قوات الاحتلال اقتحمت في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء مدينتي قلقيلية وطولكرم كما اقتحمت منطقة رقعة بمدينة يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وأفاد مراسل "الجزيرة" أيضا باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وفي وقت متأخر من مساء أمس، أفاد مراسل "الجزيرة" بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتال 5 فلسطينيين في قصف بصاروخين استهدف منزلا في مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية.

وفيما قالت مصادر للجزيرة إنه تم استهداف خلية تابعة لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قال جيش الاحتلال إنه قصف بمسيّرة ما قال إنها غرفة عمليات لمسلحين في مخيم نور شمس.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن تقارير أولية أن الهجوم الإسرائيلي نفذ بواسطة طائرة مسيرة واستهدف "منزل قائد خلية الجهاد الإسلامي أبو شجاع"، في إشارة إلى قائد كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 5 فلسطينيين في مخيم نور شمس، وصلت جثامينهم إلى مستشفى ثابت ثابت في طولكرم.

ونعت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي في بيانين منفصلين، الشهداء الخمسة في طولكرم وشهيد بيت لحم، ودعتا لمواجهة اعتداءات الاحتلال وتصعيد المقاومة ضده في الضفة.



