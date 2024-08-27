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عربي و دولي

غالانت يطلب دعماً أميركياً لمواجهة إيران

2024-08-27 | 02:33
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غالانت يطلب دعماً أميركياً لمواجهة إيران
غالانت يطلب دعماً أميركياً لمواجهة إيران

دعا وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمس الاثنين، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي الجنرال تشارلز براون، لـ"تعزيز القدرات المشتركة عبر الحدود في جميع ساحات الحرب".

وقال غالانت، خلال لقاء جمعه ورئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الذي يزور "إسرائيل"، إن "إسرائيل وصلت إلى مرحلة يجب عليها أن تكون مستعدة في أي وقت للوفاء بالتزامها المشترك مع الولايات المتحدة، لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية عسكرية"، معتبراً أن ما وصفه بـ"عدوان إيران بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق".
وأوضح غالانت، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه "تحدث مع براون، حول المنعطف الاستراتيجي، الذي تعيشه "إسرائيل" في حرب تفكيك حماس، وعودة المختطفين وعودة سكان الشمال إلى منازلهم بعد تغيير الوضع الأمني"، مشيراً إلى أنهما "ناقشا تحطيم الأرقام القياسية في العدوان الإيراني والتعاون بين "إسرائيل" والولايات المتحدة المطلوب لمواجهته"، وفق قوله.
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد أكد على تعهد بلاده بمعاقبة "إسرائيل" على اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عراقجي ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاغاني، مشيراً إلى أنه أوضح للأخير أن "رد إيران على الهجوم الإرهابي الإسرائيلي في طهران، محدد ومحسوب ودقيق".
غالانت يطلب دعماً أميركياً لمواجهة إيران

عربي و دولي

يوآف غالانت

إيران

أميركا

إسرائيل

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