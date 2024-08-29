هزة أرضية بقوة 5.2 درجات قبالة جزيرة كريت

وأعلن معهد أثينا الجيوديناميكي أن "الهزة الأرضية وقعت تحت سطح البحر الساعة في الساعة 19:29 أمس بالتوقيت المحلي بين جزيرة كريت وجزيرة جافدوس الصغيرة ومركز الهزة كان يقع على عمق 11.6 كم".

من جهتها قالت خدمة الإطفاء المحلية إنها لم تتلق أي تقارير أولية عن وقوع إصابات أو أضرار في المباني.

وقالت وسائل إعلام يونانية إن سكان جزيرة كريت، وهي مقصد سياحي صيفي شهير، شعروا بالهزة الأرضية.

تقع اليونان في واحدة من أكثر المناطق نشاطا زلزاليا في العالم، والزلازل شائعة، على الرغم من عدم الشعور بمعظمها. غير أن الوفيات والأضرار الجسيمة نادرة.