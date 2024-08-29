في القطاع والشمال.. الجيش الإسرائيلي يكشف عدد قتلاه خلال الشهر الجاري

وذكر جيش الاحتلال أن آخر جنوده القتلى يحمل رتبة رقيب، وقد قُتل بنيران قناص في وسط غزة أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن عدد جنوده الذين قتلوا منذ السابع من تشرين الأول ارتفع إلى 704.ونقل موقع عكا للشؤون الإسرائيلية عن قناة كان العبرية قولها إن اللواء الـ16 في الجيش الإسرائيلي خسر 8 من جنوده خلال أسبوع ونصف فقط من عملياته في محور نتساريم وسط القطاع.