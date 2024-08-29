"سرايا القدس"- كتيبة طولكرم: أوقعنا قوّة مشاة إسرائيلية بكمين

وأكّدت الكتيبة أنّه "تمكنت وحدة الهندسة من تفجير عبوة معدة مسبقًا في القوّة وإمطارهم بزخات من الرصاص موقعين إصابات مباشرة".

وفي وقت سابق، ذكر الجيش الإسرائيلي، "أننا قتلنا قائد كتيبة نور شمس محمد جابر الملقب أبو شجاع و4 آخرين في اشتباك مسلح بالمخيم