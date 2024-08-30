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عربي و دولي

"إسرائيل" تعلن إغتيال "قائد شبكة حماس" في جنين

2024-08-30 | 04:50
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&quot;إسرائيل&quot; تعلن إغتيال &quot;قائد شبكة حماس&quot; في جنين
"إسرائيل" تعلن إغتيال "قائد شبكة حماس" في جنين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل وسام حازم القائد بحركة حماس في جنين، بصاروخ مسيّرة أُطلق على سيارة كان يستقلها برفقة اثنين آخرين في بلدة الزبابدة.

ويواصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية شمالي الضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي، في عملية تُوصف بأنها الأوسع في الضفة منذ عام 2002.
وأمس الخميس قتل جيش الإحتلال الإسرائيلي محمد جابر "أبو شجاع" قائد كتيبة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بطولكرم شمالي الضفة في اشتباكات مسلحة بمخيم نور شمس، وذلك بعد 10 أعوام من مطاردته.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 17 شخصا، وجرح 22 آخرين منذ بداية العملية العسكرية الموسعة لجيش الاحتلال.
وبالتزامن مع حربه المستمرة على غزة منذ قرابة 11 شهرا، صعَّد الجيش الإسرائيلي اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس، فقتل 670 فلسطينيا بينهم 150 طفلا، وأصاب أكثر من 5400، واعتقل ما يزيد على 10 آلاف.
 
"إسرائيل" تعلن إغتيال "قائد شبكة حماس" في جنين

عربي و دولي

إسرائيل

حماس

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