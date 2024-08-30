"إسرائيل" تعلن إغتيال "قائد شبكة حماس" في جنين

ويواصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية شمالي الضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي، في عملية تُوصف بأنها الأوسع في الضفة منذ عام 2002.وأمس الخميس قتل جيش الإحتلال الإسرائيلي محمد جابر "أبو شجاع" قائد كتيبة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بطولكرم شمالي الضفة في اشتباكات مسلحة بمخيم نور شمس، وذلك بعد 10 أعوام من مطاردته.وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 17 شخصا، وجرح 22 آخرين منذ بداية العملية العسكرية الموسعة لجيش الاحتلال.وبالتزامن مع حربه المستمرة على غزة منذ قرابة 11 شهرا، صعَّد الجيش الإسرائيلي اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس، فقتل 670 فلسطينيا بينهم 150 طفلا، وأصاب أكثر من 5400، واعتقل ما يزيد على 10 آلاف.