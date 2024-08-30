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عربي و دولي

كاتس يهدّد مشعل: سنحقّق أمنيتك بالموت في أقرب وقت

2024-08-30 | 06:55
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كاتس يهدّد مشعل: سنحقّق أمنيتك بالموت في أقرب وقت
كاتس يهدّد مشعل: سنحقّق أمنيتك بالموت في أقرب وقت

وجّه وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس تهديدا مباشرا باغتيال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، عقب تصريحات مشعل الأخيرة التي أدلى بها من إسطنبول.

وجاء تهديد كاتس بعد تسجيل صوتي لمشعل هدد فيه بعودة العمليات التفجيرية ضد "إسرائيل"، وأثار به ردود فعل قوية من الجانب الإسرائيلي.
وفي تصريحه، أكد كاتس أن "إسرائيل ستضمن تحقيق أمنية الموت لخالد مشعل ورفاقه في القيادة في أقرب وقت ممكن"، مضيفا أن هذه المرة ستكون مختلفة وستتم "من دون قليل من التعديلات".
ويأتي هذا التصعيد بعد أن أشاد مشعل -خلال كلمة ألقاها يوم الأربعاء في مؤتمر صحفي نظمته مؤسسة القدس الدولية في إسطنبول- بالعمليات الاستشهادية التي بدأت تظهر مجددا في الضفة الغربية، ودعا إلى تصعيد الصراع مع "إسرائيل" والانخراط في المقاومة على جميع الجبهات.
ودعا رئيس الحركة في الخارج إلى استئناف الحراك الجامعي والمظاهرات الطلابية ضد الدعم الأميركي والدولي لـ "إسرائيل"، وحثّ الشباب في العالم الإسلامي على العودة إلى الساحات الجامعية، وإطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات والمظاهرات للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، والتنديد بالدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة والدول الغربية لـ "إسرائيل".
وقال في كلمته "مع عودة الموسم الدراسي واقتراب الذكرى السنوية الأولى لعملية طوفان الأقصى، يجب التحضير لانتفاضة جديدة تعيد الروح لهذه الحركة، وتوجه رسالة واضحة لواشنطن والعالم لوقف العدوان على غزة".
كما شدد مشعل على أهمية عدم ترك غزة وحدها في مواجهة العدوان الإسرائيلي، داعيا الشعوب العربية والإسلامية للعودة إلى الشارع وإظهار الغضب لدعم غزة.



كاتس يهدّد مشعل: سنحقّق أمنيتك بالموت في أقرب وقت

عربي و دولي

يسرائيل كاتس

خالد مشعل

إسرائيل

حماس

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