الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

روسيا تعلن السيطرة على 3 قرى بأوكرانيا.. وتطورات في كورسك!

2024-08-30 | 11:16
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
روسيا تعلن السيطرة على 3 قرى بأوكرانيا.. وتطورات في كورسك!
روسيا تعلن السيطرة على 3 قرى بأوكرانيا.. وتطورات في كورسك!

أعلن الجيش الروسي الجمعة سيطرته على 3 قرى إضافية في شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقرير يتصل بالأسبوع الماضي، إنها استولت على ثلاث بلدات صغيرة: نوفويلاني وكوستيانتينيفكا في منطقة دونيتسك، وسينكيفكا في منطقة خاركيف.

وتقع قرية نوفويلاني على بعد حوالى 20 كلم جنوب شرق مدينة بوكروفسك، وهي مركز لوجستي مهم تستهدفه القوات الروسية منذ عدة أسابيع في سياق تقدمها.

وقال قائد الجيش الأوكراني، أولكسندر سيرسكي الجمعة خلال اجتماع حكومي عبر الفيديو: "يبقى الوضع الأكثر صعوبة في اتجاه بوكروفسك.. العدو يحاول اختراق دفاعات قواتنا.. لكن في الوقت الحالي، تم صد الهجمات".

وأعلن من جانب آخر أن الهجوم الأوكراني يتواصل في منطقة كورسك الروسية، مؤكدا أن قوات كييف تقدمت "بما يصل إلى كيلومترين في قطاعات معينة" خلال الساعات الـ24 الماضية

روسيا تعلن السيطرة على 3 قرى بأوكرانيا.. وتطورات في كورسك!

عربي و دولي

روسيا

القوات الروسية

أوكرانيا

كورسك

حرب أوكرانيا

الجيش الأوكراني

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"رعب المخيمات".. مقتل جندي إسرائيلي بكمين وإشتباكات ضارية بجنين
حماس: نستنكر ملاحقة أجهزة السلطة للمقاومين بالضفة وحملات التشويه التي يتعرضون لها

اقرأ ايضا في عربي و دولي

شجار حاد بين نتنياهو وغالانت.. وأنباء عن قرب إقالة وزير الحرب!
15:10

شجار حاد بين نتنياهو وغالانت.. وأنباء عن قرب إقالة وزير الحرب!

نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين أن اجتماعًا شهد "صراخًا غير مسبوق" بين رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت الخميس، حيث تباينت آراؤهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

وأصر غالانت على ضرورة التوصل إلى الاتفاق بسرعة، معتبرًا إياه خطوة استراتيجية هامة ليس فقط للأسرى بل للحد من التوترات الإقليمية مع إيران وحزب الله.

وأفادت المصادر أن هذه المشادة قد تدفع نتنياهو إلى التفكير في إقالة غالانت، رغم أن الأخير لا يعتزم الاستقالة في الوقت الحالي.

15:10

شجار حاد بين نتنياهو وغالانت.. وأنباء عن قرب إقالة وزير الحرب!

نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين أن اجتماعًا شهد "صراخًا غير مسبوق" بين رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت الخميس، حيث تباينت آراؤهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

وأصر غالانت على ضرورة التوصل إلى الاتفاق بسرعة، معتبرًا إياه خطوة استراتيجية هامة ليس فقط للأسرى بل للحد من التوترات الإقليمية مع إيران وحزب الله.

وأفادت المصادر أن هذه المشادة قد تدفع نتنياهو إلى التفكير في إقالة غالانت، رغم أن الأخير لا يعتزم الاستقالة في الوقت الحالي.

تسليم 1.2 مليون لقاح لغزة.. و400 ألف بالطريق
14:42

تسليم 1.2 مليون لقاح لغزة.. و400 ألف بالطريق

يستعد مسؤولون في الأمم المتحدة لإطلاق حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في قطاع غزة، الأحد المقبل، لكن هذه الحملة ستعتمد على سلسلة من فترات التوقف المحدود زمنيا للقتال بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حركة حماس المتحصنين في القطاع.

14:42

تسليم 1.2 مليون لقاح لغزة.. و400 ألف بالطريق

يستعد مسؤولون في الأمم المتحدة لإطلاق حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في قطاع غزة، الأحد المقبل، لكن هذه الحملة ستعتمد على سلسلة من فترات التوقف المحدود زمنيا للقتال بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حركة حماس المتحصنين في القطاع.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024