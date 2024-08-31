بدء حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في وسط قطاع غزة

ونقلت وكالة فرانس برس عن الطبيب موسى عابد مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة في قطاع غزة، إن فرق وزارة الصحة بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية بدأت "اليوم بحملةالتطعيم ضد شلل الأطفال في المنطقة الوسطى".

وقال رئيس اللجنة الفنية لحملة التطعيم مجدي ضهير، في مؤتمر صحفي "بدأنا حملة تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال في قطاع غزة".