للمرة الثانية.. سريع يعلن إستهداف "GROTON" في خليج عدن

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة "GROTON" في خليج عدن، بعد انتهاك الشركة، التي تملكها، قرار حظر دخول موانئ فلسطين المحتلة.

وقال سريع إنّ القوات البحرية وسلاح الجو المسيّر والقوة الصاروخية نفّذت العملية، مؤكداً إصابة السفينة بصورة دقيقة ومباشرة.

وأضاف أنّ هذا الاستهداف هو الثاني لـ"GROTON"، مشيراً إلى أنّ القوات المسلحة اليمنية استهدفتها سابقاً، في الثالث من آب الحالي.

وأكد سريع أنّ القوات المسلحة نجحت في منع الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، وفرضت قرار حظر الملاحة في منطقة العمليات المعلَنة على كل السفن المرتبطة بالاحتلال، أو تلك التي تتعامل معه، أو السفن التابعة للشركات التي لها علاقة بالاحتلال، بغض النظر عن وجهتها.

وقال سريع إنّ هذه العملية تمت انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى تأكيد القوات المسلحة الاستمرار في العمليات البحرية ضمن منطقة العمليات التابعة لها، ومواصلة إسنادها المقاومة في قطاع غزة والضفة الغربية، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن القطاع.

