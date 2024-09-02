"العاملون في مطار بن غوريون وشركات الطيران الإسرائيلية قرروا مواصلة الإضراب".. هذا ما نقله الاعلام الاسرائيلي!

افادت القناة 12 الاسرائيلية، بأن "العاملين في مطار بن غوريون وشركات الطيران الإسرائيلية قرروا مواصلة الإضراب"، مشيرة الى "نشوب فوضى في المطار".

وصباح اليوم بدأ الإضراب العام في إسرائيل تضامنا مع ذوي الأسرى في غزة ورفضا لعرقلة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إبرام صفقة، حيث شمل المدارس والجامعات ومطار بن غوريون والمواصلات العامة وقطاعات اقتصادية واسعة.



وأمس، أعلن الاتحاد العام لعمال إسرائيل (الهستدروت)، الإضراب العام، للمطالبة بصفقة تبادل فورية، لإطلاق سراح الاسرى المحتجزين بقطاع غزة، في خطوة غير مسبوقة منذ بداية الحرب.



واكد ئيس الاتحاد الذي يعد أبرز نقابة عمالية في إسرائيل، أرنون بار دافيد في مؤتمر صحفي ان "علينا أن نوقف هذا التخلي عن الاسرى توصلت إلى استنتاج مفاده أن تدخلنا فقط هو الذي يمكن أن يحرك أولئك الذين يحتاجون لذلك، غدا الساعة السادسة صباحا سيعم الإضراب الاقتصاد الإسرائيلي بأكمله".