أبو عبيدة: إصرار نتنياهو على تحرير الأسرى بالضغط العسكري بدلا من إبرام صفقة سيعني عودتهم داخل توابيت

وسائل اعلام عبرية تشير الى ان المجلس الوزاري المصغر قرر عدم تحرير جثامين 7 شهداء من الداخل المحتل من بينهم الشهيد الأسير وليد دقة كورقة مساومة لصفقة تبادل الأسرى