أبو عبيدة: إصرار نتنياهو على تحرير الأسرى بالضغط العسكري يعني عودتهم داخل توابيت

ولفت ابو عبيدة في تصريح له، الى ان إصرار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو على تحرير الأسرى من خلال الضغط العسكري بدلاً من إبرام صفقةٍ سيعني عودتهم إلى أهلهم داخل توابيت، وعلى عوائلهم الاختيار إما قتلى وإما أحياء.

واكد بان نتانياهو والجيش الاسرائيلي وحدهم من يتحملون المسئولية الكاملة عن مقتل الأسرى بعد تعمدهم تعطيل أي صفقة لتبادل الأسرى لمصالح ضيقة، علاوةً على تعمّدهم قتل العشرات منهم من خلال القصف الجوي المباشر.