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حماس في فيديو جديد: يعود الأسرى أحياء عندما يتوقف العدوان وإذا استمر سيبقى مصيرهم مجهولا
2024-09-04 | 05:58
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حماس في فيديو جديد: يعود الأسرى أحياء عندما يتوقف العدوان وإذا استمر سيبقى مصيرهم مجهولا
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حماس في فيديو جديد: يعود الأسرى أحياء عندما يتوقف العدوان وإذا استمر سيبقى مصيرهم مجهولاً
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