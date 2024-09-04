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"رويترز" عن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية: مقتل 3 أشخاص في قصف أوكراني على المقاطعة
2024-09-04 | 11:21
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"رويترز" عن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية: مقتل 3 أشخاص في قصف أوكراني على المقاطعة
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أشخاص
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المقاطعة
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