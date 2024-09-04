الخارجية الألمانية: جميع الجهود بالشرق الأوسط يجب أن تستمر لوقف إنساني لإطلاق النار بغزة وتحرير الرهائن

المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط: أكرر دعوتي لوقف إطلاق النار الإنساني الفوري وأحث جميع الأطراف على التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن