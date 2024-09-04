قيادة الأركان الإيرانية: سنرد بقسوة على الكيان الصهيوني وعليه ألا يحلم بأن إيران لن ترد على إغتيال هنية

الناشطة الفلسطينية اليس قيسية من بيت لحم لـ"الجديد": الاحتلال يريد سرقة وضم المزيد من الاراضي الفلسطينية الى كيانه ولا يحترم مسجداً او كنيسة ولا يقيم وزناً لحقوق الانسان ونحن مصرون على حماية اراضينا