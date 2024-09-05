"الحرب عادلة".. نتنياهو: لن أغير سياساتي لتقليل خسائر المدنيين بغزة

وأكد نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام الأجنبية، أنه "لن يغير سياساته لتقليل الخسائر بين المدنيين في غزة"، مضيفا أن "إسرائيل تخوض حربا عادلة بوسائل عادلة، وأي جيش آخر لم يتخذ الاحتياطات التي اتخذتها إسرائيل للتأكد من تقليل عدد الضحايا".

وتابع: "اتخذنا احتياطات لتجنب الوفيات بين المدنيين التي لم يتخذها أي جيش على وجه الأرض في حرب المدن"، مشيرا إلى "الرسائل النصية والمنشورات والاتصالات الهاتفية التي تصدر أوامر الإخلاء لسكان غزة".

وذكر نتنياهو، خلال المؤتمر الصحفي، أن "إسرائيل وجيشها يفعلان شيئا لم يفعله أي جيش آخر في التاريخ وسيستمران في القيام بذلك".