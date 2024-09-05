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عربي و دولي

"الحرب عادلة".. نتنياهو: لن أغير سياساتي لتقليل خسائر المدنيين بغزة

2024-09-05 | 02:20
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&quot;الحرب عادلة&quot;.. نتنياهو: لن أغير سياساتي لتقليل خسائر المدنيين بغزة
"الحرب عادلة".. نتنياهو: لن أغير سياساتي لتقليل خسائر المدنيين بغزة

أكد رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن جيش العدو الإسرائيلي اتخذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الخسائر في قطاع غزة.

وأكد نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام الأجنبية، أنه "لن يغير سياساته لتقليل الخسائر بين المدنيين في غزة"، مضيفا أن "إسرائيل تخوض حربا عادلة بوسائل عادلة، وأي جيش آخر لم يتخذ الاحتياطات التي اتخذتها إسرائيل للتأكد من تقليل عدد الضحايا".

وتابع: "اتخذنا احتياطات لتجنب الوفيات بين المدنيين التي لم يتخذها أي جيش على وجه الأرض في حرب المدن"، مشيرا إلى "الرسائل النصية والمنشورات والاتصالات الهاتفية التي تصدر أوامر الإخلاء لسكان غزة".

وذكر نتنياهو، خلال المؤتمر الصحفي، أن "إسرائيل وجيشها يفعلان شيئا لم يفعله أي جيش آخر في التاريخ وسيستمران في القيام بذلك".

"الحرب عادلة".. نتنياهو: لن أغير سياساتي لتقليل خسائر المدنيين بغزة

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

حرب غزة

الحكومة الإسرائيلية

حماس

الجيش الإسرائيلي

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شاهد - لحظة إطلاق النار في محيط السفارة الإسرائيلية بميونخ
05:18

شاهد - لحظة إطلاق النار في محيط السفارة الإسرائيلية بميونخ

أعلنت السلطات الألمانية وفاة مشتبه به بإطلاق أعيرة نارية في ساحة في ميونيخ بالقرب من "مركز توثيق جرائم النازية" في المدينة اليوم الخميس.


وقالت السلطات الألمانية إن المشتبه به في حادثة إطلاق النار في ميونيخ، الذي أصيب برصاص الشرطة الألمانية في وقت سابق، توفي في وقت لاحق.


وكانت تقارير على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أفادت بأنه لا مؤشرات حتى الآن على وجود مشتبه بهم آخرين في حادثة إطلاق النار أو وقائع أخرى في المدينة.

لمشاهدة الفيديو:

05:18

شاهد - لحظة إطلاق النار في محيط السفارة الإسرائيلية بميونخ

أعلنت السلطات الألمانية وفاة مشتبه به بإطلاق أعيرة نارية في ساحة في ميونيخ بالقرب من "مركز توثيق جرائم النازية" في المدينة اليوم الخميس.


وقالت السلطات الألمانية إن المشتبه به في حادثة إطلاق النار في ميونيخ، الذي أصيب برصاص الشرطة الألمانية في وقت سابق، توفي في وقت لاحق.


وكانت تقارير على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أفادت بأنه لا مؤشرات حتى الآن على وجود مشتبه بهم آخرين في حادثة إطلاق النار أو وقائع أخرى في المدينة.

لمشاهدة الفيديو:

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