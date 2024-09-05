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عربي و دولي

بوتين يدعم كامالا هاريس في الانتخابات الأميركية

2024-09-05 | 05:49
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بوتين يدعم كامالا هاريس في الانتخابات الأميركية
بوتين يدعم كامالا هاريس في الانتخابات الأميركية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، "دعم" المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل، غداة اتهامات واشنطن لموسكو بالتدخّل في الانتخابات، الأمر الذي نفته الأخيرة.

وقال بوتين، خلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك، إنّ الرئيس الأميركي جو بايدن "أوصى ناخبيه بدعم هاريس، لذا سندعمها أيضا".

وأضاف "ثانيا، لديها ضحكة معبّرة ومعدية تظهر أنّها في وضع جيد".

 وإذ أشار الرئيس الروسي إلى أن المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب فرض العديد من "القيود والعقوبات" على روسيا،  قال "ربما تمتنع كامالا هاريس عن القيام بأشياء مماثلة".

الجدير بالذكر أن كثيرا ما تتحدث التقارير الغربية عن "علاقة ود" تجمع بين بوتين وترامب، وبالتالي فإن هذا التصريح من جانب الرئيس الروسي أثار شكلا من أشكال الاستغراب.

وكان الرئيس الأميركي السابق أشاد في وقت سابق بالرئيس الروسي.

وجاءت إشادة ترامب ببوتين بعد أيام فقط من اتفاق تبادل السجناء الضخم بين الولايات المتحدة وروسيا ودول غربية أخرى.

وقال ترامب في تجمع انتخابي في أتلانتا: "بالمناسبة، أود أن أهنئ فلاديمير بوتين على قيامه بصفقة عظيمة أخرى. هل رأيت الصفقة التي عقدناها؟"

وقال ترامب ذات مرة أن الرئيس الروسي لن يطلق سراح مراسل صحيفة وول ستريت جورنال غيرشكوفيتش "من أجل أي شخص آخر" غيره.

بوتين يدعم كامالا هاريس في الانتخابات الأميركية

عربي و دولي

فلاديمير بوتين

الانتخابات الرئاسية الأميركية

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