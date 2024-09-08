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عربي و دولي

إطلاق نار في ولاية كنتاكي الأميركية ووقوع اصابات

2024-09-08 | 03:02
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إطلاق نار في ولاية كنتاكي الأميركية ووقوع اصابات
إطلاق نار في ولاية كنتاكي الأميركية ووقوع اصابات

أصيب 7 أشخاص على الأقل بجروح جراء إطلاق النار عليهم في أثناء القيادة قرب طريق سريع في كنتاكي جنوب شرقي الولايات المتحدة.

وبحسب الشرطة فقد وقعت الحادثة في مقاطعة لوريل على بعد 14 كيلومترا خارج مدينة لندن، وهي بلدة صغيرة يبلغ تعداد سكانها نحو 8 آلاف نسمة، وتقع بالقرب من غابة دانييل بون الوطنية على بعد نحو 145 كيلومترا جنوبي ليكسنغتون، ولا تزال الشرطة تبحث عن المشتبه به.

وقال رئيس بلدية لندن، راندال ويدل، في منشور على فيسبوك إن 7 أشخاص أصيبوا بجروح، بعضهم بأعيرة نارية. وأضاف أنه لم ترد أنباء عن سقوط قتلى. ولم تذكر الشرطة أي تفاصيل عن عدد أو طبيعة الإصابات.

وذكر مسؤولون أن شرطة ولاية كنتاكي تبحث في منطقة وعرة قرب غابة وطنية عن مشتبه به، في حين طلب رئيس بلدية لندن من سكان المنطقة "التزام منازلهم كون المشبه به لا يزال طليقا".

وحذّر مكتب شريف مقاطعة لوريل من "شخص مطلوب" قال إنه "مسلح وخطير"، ويشتبه في أن اسمه جوزيف كاوتش (32 عاما)، وطالَب المواطنين بعدم الاقتراب منه.

وقد أُغلق جزء من الطريق السريع بالقرب من مكان إطلاق النار في كنتاكي، ولكن أعيد فتحه في وقت لاحق على الرغم من عدم إلقاء القبض على المشتبه به حتى الآن.

وتأتي الواقعة بعد أيام من مقتل طالبين ومعلمين وإصابة 9 آخرين في مدرسة ثانوية في ويندر بولاية جورجيا.

إطلاق نار في ولاية كنتاكي الأميركية ووقوع اصابات

عربي و دولي

كنتاكي

اطلاق نار

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