بعد فقدانها لمدة 19 يوماً.. العثور على جثة طفلة!

عُثر على جثة طفلة تبلغ ثماني سنوات فُقدت قبل 19 يومًا في ولاية دياربكر في جنوب شرق تركيا، على ما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا.

وقال: "للأسف، عثرت العناصر الأمنية على جثة نارين التي فُقدت في قرية تافسانتيبي في منطقة باغلار في ديار بكر".



وعثر على جثة نارين غوران في نهر على بعد كيلومتر واحد من القرية التي تعيش فيها مع عائلتها، بحسب محطة "إن تي في" الإخبارية التركية.



وبعد فقدانها في 21 آب، بوشرت عمليات بحث لكنها لم تفض إلى نتيجة، وأثارت قضيتها تعاطفا كبيرا في تركيا وانضم مشاهير عدة إلى حملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي حملت اسم "البحث عن نارين".



وأوقف عمّ نارين الأسبوع الفائت بعد "شبهات كبيرة" بارتكابه "جريمة قتل" و"حرمان من الحرية".



وكتب وزير العدل يلماز تونج أن "التحقيق الذي أطلقته النيابة العامة في دياربكر منذ اللحظات الأولى للحادث يجري بطريقة متعددة الجوانب ودقيقة. وسيمثل المسؤولون عن وفاة نارين أمام القضاء".