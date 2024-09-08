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عربي و دولي

فيديو - "الأوسع والأعنف".. إصابات وحرائق إثر هجوم إسرائيلي على سوريا

2024-09-08 | 17:29
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فيديو - "الأوسع والأعنف".. إصابات وحرائق إثر هجوم إسرائيلي على سوريا

قالت الوكالة العربية السورية للأنباء، مساء الأحد، إن إنفجارات سُمعت في أجواء المنطقة الوسطى بسوريا.

وأشار التلفزيون السوري الى إن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لعدوان إستهدف نقاطاً عدة في المنطقة الوسطى".
من جهته، أكد مدير المشفى الوطني في مصياف فيصل حيدر في تصريح لـ "سانا" وصول "عدد من الإصابات بين المدنيين إلى المشفى 3 منها بحالة حرجة جراء العدوان الإسرائيلي على نقاط عدة في مصياف مع استمرار سيارات الإسعاف بنقل المصابين".
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "الهجوم على سوريا تمركز على منطقة مصياف في ريف حماة حيث يقع مركز البحوث العلمية الذي يتواجد فيه خبراء الحرس الثوري الإيراني".
وأوضحت أنه لا توجد أي هجمات في دمشق، طرطوس، أو حمص بل أصداء الإنفجارات نتيجة تفعيل منظومة الدفاع الجوي السوري. 
وذكر التلفزيون الرسمي السوري أن حريقا كبيراً إندلع في منطقة حير عباس بريف حماة جراء الغارات الإسرائيلية.
وذكرت مصادر إسرائيلية أن الطيران الإسرائيلي شن 15 غارة على الأقل على مرحلتين، فيما قالت مصادر سورية محلية إن الغارات المتزامنة تعد الأوسع والأعنف التي تتعرض لها سوريا خلال السنوات الأخيرة.
فيديو - "الأوسع والأعنف".. إصابات وحرائق إثر هجوم إسرائيلي على سوريا

عربي و دولي

إسرائيل

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