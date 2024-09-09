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عربي و دولي

"ضحكة كامالا هاريس" .. محور تعليقات روسية!

2024-09-09 | 07:36
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&quot;ضحكة كامالا هاريس&quot; .. محور تعليقات روسية!
"ضحكة كامالا هاريس" .. محور تعليقات روسية!

يبدو أن "ضحكة" نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس أصبحت محور تعليقات "روسية" بعد أن اقتصرت سابقا على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، طبعا بعيدا عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وأحدث تعليق حول "ضحكة هاريس" ما صدر عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، التي وضفت طريقة ضحك كامالا هاريس، بأنها "مسببة للإحباط" و"مثيرة للكآبة".

فخلال تطرقها إلى تعليق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الانتخابات الأميركية و"دعم كامالا هاريس"، وإشارته الساخرة إلى ضحكة هاريس، قالت زاخاروفا، في برنامج تلفزيوني، إنه يوجد فارق واضح بين الضحك الإيجابي المفعم بالطاقة الجيدة وبين القهقهة التي تقبض النفس وتثير الكآبة.

وأضافت الدبلوماسية الروسية: "هناك ضحك يعدي الآخرين وهو مشبع بالطاقة الجيدة، وهناك ضحك يصبح علامة على شيء ما سيئ، ومحبط للغاية، أعتقد أن الحديث كان في هذا السياق"، وفقا لما نقله موقع روسيا اليوم الإخباري.
 
 
 
"ضحكة كامالا هاريس" .. محور تعليقات روسية!

عربي و دولي

كامالا هاريس

ماريا زاخاروفا

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