كيف رد الكرملين على ذكر اسم "بوتين" في المناظرة الأميركية؟

أشار الكرملين، اليوم الأربعاء، إنه لم يعجبه استخدام اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المناظرة الرئاسية بين كمالا هاريس ودونالد ترامب في الولايات المتحدة.



وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن "الولايات المتحدة لا تزال تتسم بالعدائية والسلبية تجاه روسيا".



كما أكد الكرملين أن المكالمة الهاتفية التي اقترحها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مع بوتين لن تسهم في إنهاء الصراع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن "أميركا تستخدم أوكرانيا كأداة للضغط على روسيا".

